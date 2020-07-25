В Украине увеличилось количество областей, которые провалили ослабление карантина. Список

По состоянию на 25 июля девять областей Украины не были готовы к смягчению противоэпидемических ограничений, введенных из-за коронавируса. В то же время сутки назад речь шла лишь о шести регионах.

Обновленный список областей опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения на своем сайте. В частности, по состоянию на 25 июля к смягчению карантина не были готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая области.

В то же время еще сутки назад речь не шла о Житомирской, Ривненской и Черновицкой областях.

Соответствие регионов Украины требованиям для ослабления карантина Минздрав

"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям", – говорится в сообщении Минздрава.

Согласно постановлению Кабмина, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мер. Таким регионом является тот, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украине официально подтверждено 63 929 случаев коронавируса (COVID-19). Из них – 1106 обнаружены за минувшие сутки.