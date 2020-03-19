В Украине увеличилось количество зараженных COVID-19: подтвержден 21 случай, 3 – летальных

В Украине по состоянию на 19 марта зафиксирован уже 21 случай заражения новым коронавирусом.
Эти данные подтвердил Минздрав Украины. Результаты, в частности, предоставили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (17 положительных результатов), а также региональные лаборатории (3 результата).
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Количество зараженных COVID-19 в Украине выросло
LIGA.net
Больные есть в следующих областях:
Черновицкая (10);
Житомирская (1);
Киевская (2)
г. Киев (3);
Донецкая (1);
Ивано-Франковская (1);
Днепропетровская (2)
Житомирская (1).
Отметим, первый подтвержденный случай в Ивано-Франковской области оказался летальным. Коронавирус подтвердился посмертно, сообщил на брифинге губернатор области.
"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", – проинформировали в Минздраве.
Таким образом, всего официально подтверждено три смерти от COVID-19 на территории Украины.
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Карта распространения COVID-19 в мире:
Как писал OBOZREVATEL:
19 марта врачи диагностировали COVID-19 у трех человек.
Новый случай подтвердили в Киеве (в целом это уже третий больной в столице).
Новый пациент – 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Он находится на самоизоляции.
При этом один из частных медицинских центров Киева не уведомил о позитивном тесте мужчины на коронавирус, заявил мэр Виталий Кличко.
Еще два случая подтвердились в Днепропетровской области. Они стали первыми для региона.
Третий случай был зафиксирован в Ивано-Франковске. Болезнь диагностировали уже после смерти пациентки.
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