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19 марта • обновлено в 20:55
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В Украине увеличилось количество зараженных COVID-19: подтвержден 21 случай, 3 – летальных

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В Украине по состоянию на 19 марта зафиксирован уже 21 случай заражения новым коронавирусом.

Эти данные подтвердил Минздрав Украины. Результаты, в частности, предоставили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (17 положительных результатов), а также региональные лаборатории (3 результата).

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Количество зараженных COVID-19 в Украине выросло

Количество зараженных COVID-19 в Украине выросло

LIGA.net

Больные есть в следующих областях:

  • Черновицкая (10);

  • Житомирская (1);

  • Киевская (2)

  • г. Киев (3);

  • Донецкая (1);

  • Ивано-Франковская (1);

  • Днепропетровская (2)

  • Житомирская (1).

Отметим, первый подтвержденный случай в Ивано-Франковской области оказался летальным. Коронавирус подтвердился посмертно, сообщил на брифинге губернатор области.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", – проинформировали в Минздраве.

Таким образом, всего официально подтверждено три смерти от COVID-19 на территории Украины.

В Украине до 21 увеличилось количество зараженных COVID-19

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Карта распространения COVID-19 в мире:

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
болезнь смерть Министерство здравоохранения
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вот шо значит завезли тестсистемы... ждем что будет завтра...
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