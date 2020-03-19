В Украине увеличилось количество зараженных COVID-19: подтвержден 21 случай, 3 – летальных

В Украине по состоянию на 19 марта зафиксирован уже 21 случай заражения новым коронавирусом.

Эти данные подтвердил Минздрав Украины. Результаты, в частности, предоставили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (17 положительных результатов), а также региональные лаборатории (3 результата).

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Количество зараженных COVID-19 в Украине выросло LIGA.net

Больные есть в следующих областях:

Черновицкая (10);

Житомирская (1);

Киевская (2)

г. Киев (3);

Донецкая (1);

Ивано-Франковская (1);

Днепропетровская (2)

Житомирская (1).

Отметим, первый подтвержденный случай в Ивано-Франковской области оказался летальным. Коронавирус подтвердился посмертно, сообщил на брифинге губернатор области.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", – проинформировали в Минздраве.

Таким образом, всего официально подтверждено три смерти от COVID-19 на территории Украины.

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Карта распространения COVID-19 в мире:

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