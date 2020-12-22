В Украине утвердили план вакцинации населения против COVID-19

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) с вакциноуправляемых инфекций утвердил план иммунизации населения от коронавируса. Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья совместно с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ. Об этом сообщает сайт ЦОЗ со ссылкой на слова и. о. гендиректора Центра Игоря Кузина.

"Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни. А успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью", – заявил он.

Подчеркивается, что вакцинация против COVID-19 в стране будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска, а также доступной для населения неподконтрольных украинской власти регионов. В течение 2021-2022 годов прививками собираются охватить не менее 50% населения страны, то есть 20 млн человек.

В общем план вакцинации в Украине будет предусматривать четыре этапа:

январь-апрель 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

апрель-июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития коронавируса и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь-сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 – март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития коронавируса и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Отмечается, что прививки против COVID-19 украинцам будут делать на базе имеющихся пунктов вакцинации, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

"Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев из неподконтрольной территории также будет доступна – соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом", – отметил Кузин.

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