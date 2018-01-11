В Украине утвердили перенос рабочих дней: названы даты

Кабинет министров Украины утвердил распоряжение о переносе рабочих дней в 2018 году.

Такое решение было принято на заседании правительства 11 января.

В частности, переносятся следующие дни:

рабочий день пятницы 9 марта - на субботу 3 марта;

понедельник 30 апреля - на субботу 5 мая;

пятница 29 июня - на субботу 23 июня;

понедельника 24 декабря - на субботу 22 декабря;

понедельника 31 декабря - на субботу 29 декабря.

Отмечается, что эти дни перенесли для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Международного женского дня (8 марта), Дня труда (1 мая), Дня Конституции Украины (28 июня), Рождества (25 декабря) и Нового года (1 января 2019 года).

Как сообщал "Обозреватель", в 2018 году предусмотрено 11 выходных праздничных дней.