В Украине утвердили новые правила выдачи водительских прав: что изменится

Теоретический и практический экзамен будут фиксировать на фото и видео, а результат сданного теоретического экзамена будет действителен в течение трех месяцев

МВД приказом от 22.05.2020 № 408 обновило Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя.

Документами, удостоверяющими подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, являются:

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей, информация о котором внесена учреждением в ЕГР МВД;

документы о профессиональном (профессионально-техническом) образовании государственного образца по профессиям "Водитель автотранспортных средств", "Водитель мототранспортных средств", "Водитель трамвая", "Водитель троллейбуса" (диплом квалифицированного работника, свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации), выданные учреждением, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального (профессионально-технического) образования.

Если лицо по любым причинам не сдало экзамены в ТСЦ МВД, выданный документ, удостоверяющий подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, считается действительным для сдачи экзаменов в течение двух лет со дня окончания заведения.

Во время сдачи теоретического и практического экзаменов используются технические средства контроля (в том числе фото- и видеофиксация процесса сдачи экзамена. Порядок использования технических средств установлен Инструкцией.

Теоретический экзамен принимается в специально оборудованном помещении ТСЦ МВД. Экзаменационные билеты содержат 20 вопросов. Каждый вопрос имеет от двух до пяти вариантов ответов, только один из которых правильный. Лицу выдаются исключительно вопросы, соответствующие категориям транспортных средств, право на управление которыми оно претендует получить.

В случае открытия двух и более категорий транспортных средств теоретический экзамен сдается по экзаменационным билетам высшей категории.

Время проведения теоретического экзамена составляет 20 минут с момента вывода на экран монитора первого вопроса.

Теоретический экзамен считается таким, который не сдан, в случае трех ошибок, непредоставления ответа в отведенное время и пользования дополнительными электронными приборами, учебной литературой, средствами связи, устройствами считывания,а также подсказками других лиц. Повторный теоретический экзамен назначается не ранее чем через пять календарных дней, которые исчисляются со следующего дня после экзамена.

Результат успешно сданного теоретического экзамена действителен в течение трех месяцев.

Практический экзамен сдается в том же ТСЦ МВД. Перед началом экзамена экзаменатор знакомит лицо с порядком его проведения. Прием практического экзамена проводится в два этапа:

первый этап практического экзамена – на площадке для обучения по начальному управлению;

второй этап практического экзамена в условиях дорожного движения на определенных ТСЦ МВД маршрутах (за исключением проверки навыков управления транспортными средствами категорий A1, A, B1).

Лицо, не сдавшее первый этап практического экзамена, ко второму этапу практического экзамена не допускается.

Если лицо не сдало практический экзамен в третий раз, к следующему экзамену такое лицо допускается после прохождения повторного курса подготовки по практическому управлению транспортным средством в любом заведении.

Оформление и выдача нового удостоверения водителя вместо утраченного или похищенного осуществляется без сдачи экзаменов.

В случае обращения владельца утраченного или похищенного удостоверения водителя, полученного впервые, до истечения срока его действия ТСЦ МВД выдает новое удостоверение, которое считается выданным впервые, с указанием срока действия утраченного или похищенного удостоверения.

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