В Украине установлен рекорд смертности и выздоровлений от COVID-19, – Степанов

За прошедшие сутки, 15 сентября, в Украине было установлено два рекорда COVID-19 – наибольшее количество умерших и выздоровевших за сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. По его словам, зафиксировано 76 летальных случаев и 1 514 фактов выздоровления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хотел бы обратиться именно к людям, которые находятся в группе риска. Потому что у нас более 90% людей, которые умирают из-за COVID-19, – это именно люди, которые относятся к группе риска. Старше 60 лет, имеют сопутствующие заболевания. Прежде всего, это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек, легких", – подчеркнул министр.

"Поэтому, пожалуйста, обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, которые имеют такие заболевания или уже пенсионного возраста: соблюдайте все рекомендации Минздрава, того, что мы говорим. Обязательно надевайте маски, соблюдайте дистанцию. Это очень важно ради вашего здоровья", – добавил он.

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