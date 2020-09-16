В Украине установлен рекорд смертности и выздоровлений от COVID-19, – Степанов

За прошедшие сутки, 15 сентября, в Украине было установлено два рекорда COVID-19 – наибольшее количество умерших и выздоровевших за сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. По его словам, зафиксировано 76 летальных случаев и 1 514 фактов выздоровления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хотел бы обратиться именно к людям, которые находятся в группе риска. Потому что у нас более 90% людей, которые умирают из-за COVID-19, – это именно люди, которые относятся к группе риска. Старше 60 лет, имеют сопутствующие заболевания. Прежде всего, это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек, легких", – подчеркнул министр.

"Поэтому, пожалуйста, обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, которые имеют такие заболевания или уже пенсионного возраста: соблюдайте все рекомендации Минздрава, того, что мы говорим. Обязательно надевайте маски, соблюдайте дистанцию. Это очень важно ради вашего здоровья", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро среды, 16 сентября, в Украине официально подтверждены 162 660 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 958 обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже3 340человек, а 72 324пациентов полностью побороли болезнь.

В мире болезнью заразились уже более 29,7 млн человек. Только за минувшие сутки было выявлено 277 890 новых инфицированных.

За время пандемии от вируса скончались уже более 938,4 тыс.человек.

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