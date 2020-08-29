В Украине установлен новый рекорд по количеству больных COVID-19: статистика Минздрава на 29 августа

Мирослав Семенюк Общество 08:46, 29.08.2020 Обновлено: 09:31, 29.08.2020

По состоянию на утро субботы, 29 августа, в Украине официально подтверждены 116 978 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 481 – обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 492 человека (+41 за сутки), а 56 138 пациентов (+1055 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в городе Киев – 265, Харьковской области – 247 и Тернопольской – 227.

Отметим, что предыдущий рекорд по суточному приросту зараженных в Украине установили 28 августа. Тогда заразились 2438 человек.

СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 августа коронавирусом в мире заразились более 24,9 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 284 967 новых инфицированных.

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