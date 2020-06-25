В Украине установлен новый антирекорд COVID-19: названы эпицентры вспышки

За минувшие сутки, 24 июня, в Украине четыре региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Как рассказал на брифинге 25 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов, эпицентрами болезни стали Львовская, Закарпатская, Одесская области и город Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 204, Одесской области – 95, Закарпатской области – 80 и городе Киев – 85", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине официально подтверждены 40 008 случаев коронавирусной инфекции. Из них 994 были обнаружены за прошедшие сутки.