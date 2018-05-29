В Украине установится жара: уточненный прогноз погоды

В течение ближайшей недели в Украине установится сухая солнечная погода без существенных осадков.

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что жаркую погоду обеспечит антициклон который разместился как раз над нашей страной, хотя в Западной и Южной Европе расположился циклон, который периодически поливает территорию дождями и грозами.

"В Украине антициклон и в дальнейшем будет предопределять сухую погоду, если где попадутся отдельные дождики, они не связаны с циклоном или атмосферным фронтом", - сказала Диденко.

Температура воздуха в Украине 29-30 мая будет колебаться в пределах +24...+29 градусов. В восточных областях будет на несколько градусов свежее: +22...+25. В южной части возможен порывистый до сильного ветер.

"В течение недели температура воздуха в Украине будет высокой жары, существенных дождей пока не видно", - отметила метеоролог.

В Киеве 29-30 мая без осадков, +27...+28 градусов, сухо и солнечно.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца мая в Украине установится солнечная погода без осадков, только в последний день весны в западных областях пройдут дожди с грозами, при этом постепенно будет повышаться и температура воздуха.