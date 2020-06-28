В Украине установили очередной антирекорд по COVID-19

За прошедшие сутки, 27 июня, в Украине госпитализировали 237 человек с коронавирусной инфекцией, что стало рекордом за все время эпидемии.

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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Могу сказать, что это очередной антирекорд по количеству госпитализированных лиц", – отметил министр.

Всего в субботу зарегистрировали 917 случаев заболевания COVID-19, скончались за сутки 19 человек, выздоровели 233 пациента.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Минздраве пояснили рост новых зараженных после смягчения карантина.