В Украине установили очередной антирекорд по COVID-19
В Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19.
За прошедшие сутки, 27 июня, в Украине госпитализировали 237 человек с коронавирусной инфекцией, что стало рекордом за все время эпидемии.
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Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Могу сказать, что это очередной антирекорд по количеству госпитализированных лиц", – отметил министр.
Всего в субботу зарегистрировали 917 случаев заболевания COVID-19, скончались за сутки 19 человек, выздоровели 233 пациента.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Минздраве пояснили рост новых зараженных после смягчения карантина.
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