В Украине установили антирекорд COVID-19: в Минздраве назвали причину вспышки

В Украине 4 июня установили антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за все время эпидемии – за прошедшие сутки заболело 588 человек.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В то же время зафиксировали рекордное количество пациентов, которые выздоровели. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Украине установили антирекорд COVID-19

"У нас сегодня, с одной стороны, есть рекорд по количеству людей, которые выздоровели – 632 человека. А с другой стороны – антирекорд по количеству заболевших за все время пандемии, 588 подтвержденных случаев", – сообщил Степанов.

По его словам, рост количества инфицированных связан со смягчением карантина в Украине. Он отметил, что ситуация была ожидаемой и находится на контроле Минздрава.

Максим Степанов Скриншот из видео

"Конечно, когда мы вводили смягчение и этапы по выходу из карантина, в том числе применив адаптивный карантин, у нас было понимание, что, возможно, количество заболевших увеличится. Министерство здравоохранения полностью контролирует ситуацию, у нас по каждому случаю происходит эпидемический анализ, мы анализируем общие цифры и практически каждый случай заболевания, устанавливаем контактных лиц, увеличиваем количество тестирований", – заверил министр.

Коронавирус в Украине

Степанов напомнил украинцам о необходимости придерживаться рекомендация Минздрава, пользоваться масками или респираторами, антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Как защититься от коронавируса

Ранее OBOZREVATEL писал, что эпицентр коронавируса в Украине накрыла еще одна опасная болезнь

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся