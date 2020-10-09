В Украине успешно завершили испытания новой ракеты. Видео

Государственный завод "Артем" завершил испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, изготовленных для нужд Министерства обороны Украины.

Как сообщается на официальном сайте Укроборонпрома, огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сейчас ракеты готовы к досрочной передаче заказчику.

В компании ожидают увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов.

PC-80 – неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственное киевское конструкторское бюро "Луч" провело успешное испытание мощной ракеты украинского производства "Ольха-М".