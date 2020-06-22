В Украине усилят контроль за соблюдением карантина в транспорте

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также пригородного и межобластного сообщения.

Как сообщается на официальном сайте Мининфраструктуры, количество транспорта будет увеличиваться, исходя из возможностей.

"Но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности, масочного режима и дезинфекции. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно", – отметил Криклий.

По его словам, все поезда, которые курсируют по столичной магистрали, проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо.

"Мы призываем пассажиров выполнять все необходимые нормы безопасности во время проезда. Это соблюдение дистанции, обязательное ношение маски или респиратора. А в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставайтесь дома", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский анонсировал усиленные проверки транспорта и заведений общественного питания относительно соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса.