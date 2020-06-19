В Украине усилят контроль за карантином: Степанов пообещал жесткие меры

Тимур Григоренко Общество 09:22, 19.06.2020 Обновлено: 10:08, 19.06.2020

Из-за большого роста числа новых зараженных COVID-19 Минздрав будет инициировать максимально жесткий контроль за соблюдением карантина.

Об этом на брифинге в пятницу, 19 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Речь идет о транспорте, которым пользуются люди, при этом не пользуясь масками. Также речь идет о некоторых супермаркетах, где перестали придерживаться социальной дистанции и не носят маски. Мы считаем, что должны вводиться жесткие меры в определенных регионах в условиях адаптивного карантина", – сказал он.

Под жесткими мерами Степанов имел ввиду, например, ограничение работы заведений, таких как ночные клубы. Министр добавил, что усиленный контроль будет со стороны Госпродпотребслужбы и Нацполиции, вплоть до наложения штрафов за нарушение карантина.

Также в определенных регионах введут дополнительные ограничительные меры, которые прописаны Кабмином.

"Главное, чтобы мы прекратили этот рост (заболеваемости COVID-19 – Ред.) – это надо задуматься и придерживаться тех рекомендаций министерства, которые даются. Потому что, извините, и анархия, которая происходит с точки зрения соблюдения правил ... надо посмотреть на улицы, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе, достаточно трудно говорить, что таким образом мы можем сдерживать распространение коронавирусной болезни", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Украине официально подтверждены 34 984 случая коронавирусной инфекции. Из них 921 был обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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