Как в Крыму унижают украинский: блогер ужаснула рассказом

В аннексированном Россией Крыму у детей нет возможности изучать украинский язык даже при желании родителей.

"У нас нет ни украинского языка, ни литературы. При том, что во 2 классе, в конце года было родительское собрание и писали, какой язык вы хотите изучать дополнительно. В общем что-то было связано с языком, мы написали украинский, но нам украинского языка никто не предоставил, ни в факультативе, хотя официально в Крыму прописано три языка - это русский, украинский и крымско-татарский", – сказала в интервью OBOZREVATEL крымский блогер Илона Карачан.

Она также пожаловалась на закрытие единственной украинской школы в ее родной Ялте.

"У нас была в Ялте школа, их рядом две стояло - наша и украинская. Украинская школа в 2014 году прекратила свое существование. В мае прозвенел последний звонок, дети сдали экзамены и с 1 сентября 2014 года она перестала быть украинской. И у них висел портрет Тараса Шевченко в холле на первом этаже, 1 сентября портрет сняли", – отметила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в социальных сетях призывают школьников и студентов Украины распылять газ в учебных заведениях, а потом отчитываться, как все прошло.