В Украине упростили вызов медиков на дом для тестирования на COVID-19

Алексей Титофф Общество 10:05, 25.11.2020 Обновлено: 10:14, 25.11.2020

С четверга, 26 ноября, в Украине через контакт-центр Министерства здравоохранения можно будет вызвать на дом мобильную бригаду для ПЦР-тестирования на коронавирус (COVID-19).

Об этом во время брифинга в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что пока такая услуга находится тестовом режиме, а затем перейдет на постоянную основу.

"Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц на местах, чтобы мы могли быстро вызвать мобильную бригаду", – пояснил Степанов.

Чиновник отметил, что только за прошлую неделю контакт-центр обработал 43 318 звонков, где украинцы получили информацию по COVID-19.

По словам главы Минздрава, к концу ноября в Украине также намерены начать консультации семейных врачей на линии контакт-центра.

Добавим, что телефон контактного центра Минздрава: 0-800-60-20-19

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов уточнил предпосылки для полного локдауна в Украине.

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