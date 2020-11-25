В Украине упростили вызов медиков на дом для тестирования на COVID-19

С четверга, 26 ноября, в Украине через контакт-центр Министерства здравоохранения можно будет вызвать на дом мобильную бригаду для ПЦР-тестирования на коронавирус (COVID-19).

Об этом во время брифинга в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что пока такая услуга находится тестовом режиме, а затем перейдет на постоянную основу.

"Для этого мы соединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц на местах, чтобы мы могли быстро вызвать мобильную бригаду", – пояснил Степанов.

Чиновник отметил, что только за прошлую неделю контакт-центр обработал 43 318 звонков, где украинцы получили информацию по COVID-19.

По словам главы Минздрава, к концу ноября в Украине также намерены начать консультации семейных врачей на линии контакт-центра.

Добавим, что телефон контактного центра Минздрава: 0-800-60-20-19

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов уточнил предпосылки для полного локдауна в Украине.