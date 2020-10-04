В Украине умерла соучредитель Хельсинского союза

На 81-м году жизни умерла украинская журналистка и правозащитница, одна из основательниц Украинской Хельсинской группы Раиса Руденко.

Об этом Facebook сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня (3 октября – Ред.) днем отошла в вечность Раиса Руденко – украинская журналистка, правозащитница, диссидент. Раиса Афанасьевна была женой Николая Руденко – Героя Украины, известного украинского писателя, прозаика, философа, космолога, экономиста, автора более 40 изданных книг, участника Второй мировой войны, бывшего диссидента, многолетнего политического узника советских тюрем и концлагерей, борца за права человека, общественного деятеля", – написал он.

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Раиса Руденко родилась 20 ноября 1939 года в селе Петровка Синельниковского района Днепропетровской области.

Руденко окончила заочное отделение библиотечного факультета Киевского института культуры и какое-то время работала секретарем директора и завотделом кадров в санатории в поселке Конча-Озерная под Киевом. Там она и познакомилась со своим будущим мужем Николаем Руденко, который обратился к ней как к квалифицированной машинистке с просьбой перепечатать рукопись его нового произведения – повести-феерии "Рожденный молнией".

В 1976 году Николай Руденко объявил о создании Украинской Хельсинкской группы, его супруга неофициально являлась секретарем правозащитного объединения. Советские власти подвергли чету Руденко репрессиям – они были арестованы и отправлены в лагеря. В 1987 году под давлением международной общественности Николаю и Раисе Руденко разрешили выезд за границу. Они вернулись в Украину в 1990 году.

После смерти Николая Руденко в 2004 году его супруга упорядочила архив работ писателя, который в 2019 году передала Национальной библиотеке имени Вернадского.

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