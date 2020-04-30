В Украине умерла самая молодая жертва коронавируса: что известно

В Житомирской области от коронавируса скончался 18-летний парень, который стал самой молодой жертвой пандемии в Украине.

Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время ежедневного онлайн-брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией на территории области.

"Всего на Житомирщине состоянию на 29 апреля 2020 зарегистрировано 357 человек с коронавирусом. К сожалению, сегодня (29 апреля) в области зафиксированы еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Это 18-летний и 85-летний мужчины", – поделилась она.

В Украине умерла самая молодая жертва коронавируса ZIK

Парень был родом из Попильнянского района. Смерть наступила от кровотечения на фоне тромбоза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луцком районе от коронавируса скончался 19-летний парень. У него был сахарный диабет.