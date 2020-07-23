В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к ослаблению карантина

К ослаблению карантина в Украине не готовы 6 регионов.

В Украине по состоянию на 23 июля шесть областей не готовы к смягчению противоэпидемических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. На сайте ведомства опубликовали новый перечень регионов, которым запрещается ослаблять карантин.

Отметим, что днем ранее в этом списке значилось семь областей, а сейчас с него выпала Харьковщина.

Так, к следующему этапу снятия ограничений не готовы:

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Тернопольская область;

Черниговская область.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий в областях Украины по состоянию на 23 июля (moz.gov.ua)

По данным Минздрава, в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях – слишком высокая динамика роста больных коронавирусом. В этих де регионах, а также на Волыни наблюдается большой коэффициент выявления случаев заражения COVID-19. В Черниговской области проводят мало тестов, тогда как Закарпатская область не соответствует показателю загруженности коек в медучреждениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине официально подтвержден 61 851 случай коронавирусной инфекции, из них 856 – выявлено за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умер 1551 человек, а 34 000 пациентов полностью побороли болезнь.