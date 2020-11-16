В Украине после выходных обнаружили менее 10 тысяч новых больных COVID-19: статистика Минздрава на 16 ноября

В Украине на утро понедельника, 16 ноября, подтверждено 545 689 случаев коронавируса. Из них 9832 были обнаружены за предыдущие сутки.

Вирус унес жизни уже 9697 человек (+95 за сутки), при этом 244 197 пациентов (+2753) смогли выздороветь. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов, который и сам заболел COVID-19 и накануне пообещал пройти его, как обычный пациент.

По словам главы Минздрава, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве – 879, Днепропетровской области – 847, Запорожской – 807, Киевской – 648 и Одесской – 633.

Данные по коронавирусу в Украине на утро 16 ноября Facebook Максима Степанова

Сейчас коронавирусную болезнь выявлено:

г. Киев – 51 499 случаев;

Винницкая область – 13 948 случаев;

Волынская область – 18 936 случаев;

Днепропетровская область – 22 069 случаев;

Донецкая область – 17 201 случай;

Житомирская область – 22 847 случаев;

Закарпатская область – 19 559 случаев;

Запорожская область – 19 291 случай;

Ивано-Франковская область – 28 440 случаев;

Киевская область – 25 141 случай;

Кировоградская область – 3710 случаев;

Луганская область – 5169 случаев;

Львовская область – 37 466 случаев;

Николаевская область – 12 633 случая;

Одесская область – 33 415 случаев;

Полтавская область – 15 262 случая;

Ривненская область – 25 210 случаев;

Сумская область – 18 324 случаи;

Тернопольская область – 23 757 случаев;

Харьковская область – 48 179 случаев;

Херсонская область – 7126 случаев;

Хмельницкая область – 23 136 случаев;

Черкасская область – 13 478 случаев;

Черновицкая область – 28 336 случаев;

Черниговская область – 11 557 случаев.

Как известно, в статистике от Минздрава и той, которую предоставляет сайт СНБО, отсутствуют данные по заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного полуострова Крым.

Степанов добавил, среди новых больных – 354 ребенка и 360 медработников. За прошедшие сутки украинские лаборатории осуществили 33 486 тестирований на выявление коронавируса: методом ПЦР – 28 685 и методом ИФА – 4801. Всего за время пандемии в стране провели 3 941 651 такое тестирование.

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