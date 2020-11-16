В Украине после выходных обнаружили менее 10 тысяч новых больных COVID-19: статистика Минздрава на 16 ноября
В Украине на утро понедельника, 16 ноября, подтверждено 545 689 случаев коронавируса. Из них 9832 были обнаружены за предыдущие сутки.
Вирус унес жизни уже 9697 человек (+95 за сутки), при этом 244 197 пациентов (+2753) смогли выздороветь. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов, который и сам заболел COVID-19 и накануне пообещал пройти его, как обычный пациент.
По словам главы Минздрава, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве – 879, Днепропетровской области – 847, Запорожской – 807, Киевской – 648 и Одесской – 633.
Сейчас коронавирусную болезнь выявлено:
г. Киев – 51 499 случаев;
Винницкая область – 13 948 случаев;
Волынская область – 18 936 случаев;
Днепропетровская область – 22 069 случаев;
Донецкая область – 17 201 случай;
Житомирская область – 22 847 случаев;
Закарпатская область – 19 559 случаев;
Запорожская область – 19 291 случай;
Ивано-Франковская область – 28 440 случаев;
Киевская область – 25 141 случай;
Кировоградская область – 3710 случаев;
Луганская область – 5169 случаев;
Львовская область – 37 466 случаев;
Николаевская область – 12 633 случая;
Одесская область – 33 415 случаев;
Полтавская область – 15 262 случая;
Ривненская область – 25 210 случаев;
Сумская область – 18 324 случаи;
Тернопольская область – 23 757 случаев;
Харьковская область – 48 179 случаев;
Херсонская область – 7126 случаев;
Хмельницкая область – 23 136 случаев;
Черкасская область – 13 478 случаев;
Черновицкая область – 28 336 случаев;
Черниговская область – 11 557 случаев.
Как известно, в статистике от Минздрава и той, которую предоставляет сайт СНБО, отсутствуют данные по заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного полуострова Крым.
Степанов добавил, среди новых больных – 354 ребенка и 360 медработников. За прошедшие сутки украинские лаборатории осуществили 33 486 тестирований на выявление коронавируса: методом ПЦР – 28 685 и методом ИФА – 4801. Всего за время пандемии в стране провели 3 941 651 такое тестирование.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.
Кроме этого, во Владимирском кафедральном соборе в Киеве собрали массовую службу, несмотря на ограничения, которые должны соблюдать церкви во время карантина выходного дня. Так, даже владыка Филарет пришел в храм без маски.
Из-за рекордных 12 524 случаев коронавируса, которые были диагностированы среди украинцев в течение суток 13 ноября, Украина снова попала в десятку мирового рейтинга по больным COVID-19.