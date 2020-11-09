В Украине ухудшится погода: синоптики предупредили о тумане и гололеде

Погода в Украине днем 9 ноября будет мрачной. Западные и южные регионы накроют туманы, из-за которых видимость составит 200-500 метров.

Более того, во Львовской области на отдельных участках дорог даже ,eltn наблюдаться гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили, что в связи с такими погодными условиями в стране объявлен I уровень опасности, желтый.

В частности, туманы ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях. Правда, будет без дождей, температура воздуха составит в пределах +7... +12 градусов.

Метеорологические предупреждения на территории Украина 9 ноября meteo.gov.ua

Туманно, но без осадков будет и на Ривненщине, Кировоградщине, в южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также на Донетчине. Здесь столбики термометров будут показывать +8... +12.

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии отмечают, что в первой половине дня 9 ноября, кроме тумана с видимостью 200-500 метров, на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица.

Главное управление ГСЧС Украины в Львовской области на странице в Facebook призвало граждан соблюдать элементарные правила безопасности.

Погода в Украине 9 ноября meteo.gov.ua

По данным синоптиков, в общем на этой неделе ежедневно в областях погода будет пасмурной, местами с усиленным ветром и повышенной влажностью, туманами. Несмотря на все климатические условия, существенных осадков не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Натальи Диденко, с 9 ноября в Украине постепенно будет холодать.