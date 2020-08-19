В Украине ухудшится погода: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 19 августа ухудшится в ряде регионов – днем в западных областях ожидаются грозы, а днем в Карпатах и на Закарпатье обещают значительные дожди.

Спасатели предупредили о I уровень опасности, говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Осадки прогнозируют в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

I уровень опасности, желтый, означает, что такие погодные условия угрожают населению, инфраструктуре и окружающей среде. Синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

На западе объявили штормовое предупреждение meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!