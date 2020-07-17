В Украине ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 17 июля, преимущественно на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий – там пройдут ливни с грозами.

В регионах объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, грозы в этот день будут наблюдаться в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях.

Метеорологические предупреждения о погоде в Украине 17 июля (meteo.gov.ua)

В указанных регионах метеорологи предупредили о первом уровне опасности, желтом.

Тогда как на юге и востоке из-за жары будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, 17 июля такая погода будет преобладать в Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 17 июля в западных областях Украины ожидаются дожди, грозы, а местами ливни и град.