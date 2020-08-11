В Украине ухудшится погода: какие регионы в опасности

В Украине во вторник, 11 августа, объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

В частности, в некоторых областях ожидаются дожди с грозами. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 августа днем в северных, западных и центральных областях грозы – І уровень опасности, желтый", – предупредили спасатели.

По прогнозу синоптиков, непогода накроет северные регионы – Житомирщину, Киевщину, Черниговщину и Сумщину.

Предупреждение синоптиков об ухудшении погоды в Украине (meteo.gov.ua/ua)

Грозы ожидаются во всех западных областях – Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Черновицкой.

Кроме этого, ухудшение погоды вероятно в центре страны – на Винниччине, Черкасщине, Полтавщине, в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Украинского гидрометцентра, 11 августа в Украине ожидается сухая погода на востоке и юге, в других регионах пройдут дожди с грозами.