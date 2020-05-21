В Украине ударят заморозки: синоптики дали неожиданный прогноз на пятницу

С пятницы, 22 мая, в Украине снова ухудшится погода. Она будет дождливой, тогда как уже этой ночью в западных и северных областях ожидаются значительные заморозки.

Такое предупреждение сделали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. А синоптики Укргидрометцентра дали подробный прогноз по областям:

По всей территории страны 22 мая ожидаются дожди;

Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, в частности, на западе;

А днем столбики термометров будут показывать от +10 на севере до +18 на юге.

Как отмечают в ГосЧС, с 21 по 23 мая ночью в западных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами и в воздухе 0... +3 градуса. Кроме того, аналогичная ситуация будет наблюдаться в северных областях и Карпатах (І уровень опасности, желтый).

По данным же синоптиков, 22 мая в Украине ожидается переменная облачность. В пятницу ночью будет без осадков, лишь в Черниговской и Сумской областях пройдет дождь.

Днем в целом по стране, кроме юга и крайнего запада, тоже будет идти небольшой дождь. Ветер повсюду преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, иногда порывы до 7-14 м/с.

В западных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0... + 3. А днем ожидается лишь +12... +14 градусов.

Погода в Украине 22 мая meteo.gov.ua

На юге страны +5... +8 градусов ночью, днем воздух прогреется до +15... +17 тепла, так же тепло днем будет и на Закарпатье.

В северных областях прохладно: до +3.... +6 градусов ночью и +12... +14 днем.

В Киеве в ночь на пятницу, 22 мая, будет без осадков, утром и днем возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут +4... +6, днем держаться на отметке +12... +14 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца мая Украину ожидают дожди, заморозки и жара до +25. Такой прогноз дали украинские синоптики. А вот на юге страны дождей будет мало.