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21 мая • обновлено в 12:30
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В Украине ударят заморозки: синоптики дали неожиданный прогноз на пятницу

5.9т
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С пятницы, 22 мая, в Украине снова ухудшится погода. Она будет дождливой, тогда как уже этой ночью в западных и северных областях ожидаются значительные заморозки.

Такое предупреждение сделали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. А синоптики Укргидрометцентра дали подробный прогноз по областям:

  • По всей территории страны 22 мая ожидаются дожди;

  • Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, в частности, на западе;

  • А днем столбики термометров будут показывать от +10 на севере до +18 на юге.

Как отмечают в ГосЧС, с 21 по 23 мая ночью в западных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами и в воздухе 0... +3 градуса. Кроме того, аналогичная ситуация будет наблюдаться в северных областях и Карпатах (І уровень опасности, желтый).

В Украине ударят заморозки: синоптики дали неожиданный прогноз на пятницу

По данным же синоптиков, 22 мая в Украине ожидается переменная облачность.

В пятницу ночью будет без осадков, лишь в Черниговской и Сумской областях будет идти дождь. Днем в целом по стране, кроме юга и крайнего запада, тоже пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +3... +7, на юге страны +4... +9 градусов. В западных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки. Однако днем по стране ожидается комфортные +11... +19 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца мая Украину ожидают дожди, заморозки и жара до +25. Такой прогноз дали украинские синоптики. А вот на юге страны дождей будет мало.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
ГосЧС Укргидрометцентр синоптик погода
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