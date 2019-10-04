В Украине ударят первые морозы: названа дата

В Украине начнет стремительно снижаться температура, а первые морозы придут в страну уже 8 октября.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня "Фактам". Она добавила, что заморозки ожидаются не только на почве.

"Они ожидаются в ночь на 8 октября. Не только на земле, но и в воздухе: в западных, центральных и северных областях. Дневная температура не будет превышать +8…+9 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до отметки 0 и ниже", – рассказала Голеня.

Значительно похолодает в Украине с 6 октября. В Карпатах в это время может выпасть мокрый снег.

"Впрочем, до 10 октября существенных осадков в Украине не ожидается. А 10 октября вместе с дождями придет незначительное потепление", – подытожила она.

Заморозки в Украине 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в пятницу, 4 октября, ожидается кардинально разная погода в западных и восточных регионах.

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