В Украине ударят морозы: синоптик заявил о волнах похолодания в декабре

В Украине начиная со вторника, 8 декабря, ожидается ухудшение погоды, а именно – резкое понижение температуры.

Так, в некоторых регионах ночью столбики термометров опустятся до -5, а местами и до 9-11 градусов мороза. Таким прогнозом поделился народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Апострофу".

Он отметил, что первые морозы продержатся до середины декабря. Тогда как с 14 числа первого месяца зимы в стране вновь потеплеет до +1… +6 градусов.

Далее, по словам Горбаня, Украину накроет вторая волна морозов – 18 декабря столбики термометров будут показывать -7 градусов днем и до 10-13 ниже нуля ночью.

Небольшое повышение температуры до -2… -3 градусов синоптик прогнозирует 21-22 декабря. Однако уже к 26 декабря вновь вернутся морозные -7.

Концовка же месяца, подчеркивает Горбань, будет с плюсовой температурой – около +1… +2 градуса.

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