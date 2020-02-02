В Украине ударят морозы до -13: синоптики дали прогноз

На Украину надвигаются настоящие зимние морозы. Уже в первой декаде февраля температура в некоторых регионах опустится до -13.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

Похолодание начнется уже с 3 февраля - сразу же после "весенних" выходных. Уже в понедельник срендесуточная температура по Украине упадет до +4, а к среде достигнет 0. Уже с 6 февраля начнутся морозы, пик которых припадет на субботу и воскресенье: -6 и -2 соответственно.

Среднесуточная температура по Украине Скриншот с Gismeteo

В Киеве же в эти дни температура упадет до -9 ночью 8 февраля и до -5 - 9 февраля. Во Львове пик холодов достигнет -9 градусов, а в Харькове -11. А вот в Николаеве будет еще холоднее - аж до -13 в субботу.

Правда, после синоптики снова прогнозируют потепление - уже к 11 февраля средняя температура снова преодолеет нулевую отметку и составит +2 градуса по Цельсию.

Погода во Львове Скриншот с Gismeteo

Погода в Николаеве Скриншот с Gismeteo

Погода в Киеве Скриншот с Gismeteo

Погода в Харькове Скриншот с Gismeteo

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что были годы, когда местами фиксировались морозы с показателями в 20-30 градусов.

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