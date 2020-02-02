В Украине ударят морозы до -13: синоптики дали прогноз

На Украину надвигаются настоящие зимние морозы. Уже в первой декаде февраля температура в некоторых регионах опустится до -13.
Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.
Похолодание начнется уже с 3 февраля - сразу же после "весенних" выходных. Уже в понедельник срендесуточная температура по Украине упадет до +4, а к среде достигнет 0. Уже с 6 февраля начнутся морозы, пик которых припадет на субботу и воскресенье: -6 и -2 соответственно.
Среднесуточная температура по Украине
Скриншот с Gismeteo
В Киеве же в эти дни температура упадет до -9 ночью 8 февраля и до -5 - 9 февраля. Во Львове пик холодов достигнет -9 градусов, а в Харькове -11. А вот в Николаеве будет еще холоднее - аж до -13 в субботу.
Правда, после синоптики снова прогнозируют потепление - уже к 11 февраля средняя температура снова преодолеет нулевую отметку и составит +2 градуса по Цельсию.
Погода во Львове
Скриншот с Gismeteo
Погода в Николаеве
Скриншот с Gismeteo
Погода в Киеве
Скриншот с Gismeteo
Погода в Харькове
Скриншот с Gismeteo
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что были годы, когда местами фиксировались морозы с показателями в 20-30 градусов.
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