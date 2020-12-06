В Украине ударят крепкие морозы: синоптики уточнили прогноз

В воскресенье, 6 декабря, погода в Украине обещает быть преимущественно солнечной и без осадков. В то же время в некоторых областях до ночи будут наблюдаться достаточно сильные морозы.

В частности, еще вечером местами столбики термометров опустятся до -10 градусов. Такой прогноз на День Вооруженных сил дает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, мрачно в этот день будет только в западных и северо-западных регионах страны.

На большинстве территории севера и востока ожидается -1... -3, на юге в пределах от -1 до +4 градусов. В центре – 0... -2. На западе хоть и облачно, но теплее – около +1... +3, а в Ужгороде вообще +9... +11 градусов.

В то же время в западных и северных регионах, а также в Приазовье местами будут наблюдаться порывы юго-восточного ветра 7-12 м/с.

В Киеве 6 декабря погода будет ясная и без осадков, утренние -7 градусов изменят дневные -2... -4.

По словам народного синоптика Натальи Диденко, ясную погоду 6 декабря в Украине обусловил мощный антициклон. Хотя воздушная масса арктического происхождения "врезала" утренним морозом.

На своей странице в Facebook синоптик анонсировала, что с понедельника в Украине будет так же сухо, холодно и ветрено.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозировали, что в Украине погода 5-6 декабря будет отличаться отсутствием осадков в большинстве областей. В то же время регионы накроют навязчивые туманы, которые вместе с влажностью могут создать гололед на дорогах.