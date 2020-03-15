В Украине ударит мороз: синоптики предупредили о резком похолодании

В воскресенье, 15 марта, в Украине ожидается резкое похолодание. В некоторых областях страны температура воздуха опустится до -4 градусов.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается. Ветер северо-западный 7-12 м/с, преимущественно облачно.

Холоднее всего будет на востоке Украины. Температура воздуха +1...+5 днем, ночью от -2 до -4 градусов.

В Украине ударит мороз yar.mk.ru

В южных областях воздух прогреется до +4...+7 градусов. Ночью похолодает до 0...+4 градусов. Также без осадков.

На западе ожидается от +3 до +6 градусов днем, ночью температура воздуха опустится до -3...-5 градусов.

В центральных областях прогнозируют +3...+5 градусов днем, ночью от -2 до -4 градусов.

Погода в Украине 15 марта

На севере Украины и в Киеве +2...+4 градусов днем, от -2 до -4 ночью. Ветрено, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя месячная температура в марте-2020 ожидается на уровне от +1 до +7 градусов.

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