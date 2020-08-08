В Украине участились трагедии на воде: спасатели дали советы, как выжить

Алексей Титофф Общество 13:26, 8.08.2020 Обновлено: 13:38, 8.08.2020

С начала 2020 года в Украине утонули больше 800 человек. Только за июль на воде погибли более 200 человек, а с начала августа – более 20.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в летний период количество жертв на воде возрастает. Спасатели почеркнули, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост.

Также в ведомстве назвали правила безопасного поведения на воде во время пляжного сезона. Так, на воде запрещено:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

  • вылезать на предупредительные знаки, буи;

  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;

  • купаться в одиночестве;

  • плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;

  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;

  • подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

  • купание детей без сопровождения взрослых.

Как сообщал OBOZREVATEL, очевидцы рассказали о "гиблом месте" на пляже в Одесской области, где утонули супруги.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Луцке младенец впал в кому после вакцинации: родители обвиняют медиков

12 лет назад войска РФ вторглись в Грузию: Украина призвала мир выступить против агрессора

В Испании самолет экстренно сел из-за украинца без маски

Ошеломляющие фото последних дней СССР

Гендиректор "Шахтера" заявил, что украинцам нужно запретить бесплатный футбол