В Украине у ребенка впервые обнаружили редкую болезнь, связанную с COVID-19

У 6-летней Соломии (имя изменено по просьбе родителей) из Самбора Львовской области диагностировали редкое заболевание, которое начали выявлять у детей только после распространения коронавируса (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Zaxid.net, в Украине педиатрический мультисистемный воспалительный синдром обнаружили впервые.

По симптомам заболевание похоже на болезнь Кавасаки и сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком.

Соломия пожаловалась родителям на боль в животе, который не проходил. К тому же ребенок температурил, у нее появилась сыпь на теле. Врачи заподозрили "острый живот" (синдром, развивающийся при острых заболеваниях органов брюшной полости и часто требует неотложной хирургической помощи) и направили ребенка в реанимацию Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, где реаниматологи сразу начали интенсивное лечение.

"Девочку госпитализировали к нам с симптомами, очень похожими на болезнь Кавасаки. У нее были лихорадка, упадок сил, сыпь, отек кистей рук, нарушение сердечной деятельности. Если в норме фракция выброса сердца составляет 65%, то у ребенка было 35%. Впрочем, в нашем Центре лечили несколько детей с синдромом Кавасаки, поэтому врачи имеют определенный опыт, а течение болезни у девочки было нетипичным, что заставило наших врачей более тщательно проанализировать симптомы маленькой пациентки", – рассказала заместитель директора Центра Елена Козлова.

На консилиуме, который собрали по заболеванию Соломии, детский иммунолог, профессор Ярина Бойко сообщила о том, что в странах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 сейчас растет количество детей, страдающих от загадочного заболевания. Состояние этих детей очень быстро ухудшается, они попадают в реанимацию с проявлениями острой сердечной недостаточности, лихорадкой, сыпью и болями в животе. Поэтому врачи общей практики по всему миру получили предупреждения о том, что болезнь может быть связана с перенесенной коронавирусной инфекцией.

Это заболевание получило в мире название – педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, или Kawa-COVID-19. Оно имеет признаки синдрома токсического шока, атипичной болезни Кавасаки.

В США заболевание появилось через месяц после вспышки эпидемии коронавируса. В одном только Нью-Йорке зарегистрировано более 100 случаев этой болезни. От ее осложнений умерли как минимум трое детей.

Итальянские исследователи сообщают, что воспалительный синдром, сходный с болезнью Кавасаки, встречается довольно редко и поражает одного из 1000 детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. По их мнению, наиболее вероятно, что это заболевание становится результатом чрезмерной иммунной реакции на инфекцию.

Между тем, родители Соломии рассказали врачам, что дочка не болела коронавирусом и никто в их семье этим заболеванием не болел.

Впрочем, врачи решили проверить ребенка. ПЦР-исследование, сделанное Соломии, дало отрицательный результат. Но в ее крови обнаружили иммуноглобулин G, что свидетельствует о том, что девочка две-три недели назад бессимптомно переболела коронавирусной инфекцией и у нее выработались антитела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании врачи обратили внимание, что дети массово начали болеть патологией, похожей на синдром Кавасаки, которая может быть причинена коронавирусом.