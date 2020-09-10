В Украине тысячи школьников оказались на самоизоляции из-за COVID-19.

После первых двух недель обучения в Украине уже около пяти тысяч учеников оказались на самоизоляции.

Речь идёт о 145 школьных классах. Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Эти классы пошли на изоляцию, потому что среди больных есть или ученики, или учителя", – отметил министр.

По его словам, чтобы статистика не росла, необходимо придерживаться рекомендаций Минздрава касательно безопасности учебного процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро 10 сентября в Украине официально подтверждены 145 612 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2582 – обнаружены за прошедшие сутки.

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