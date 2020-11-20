В Украине выявили рекордные более 14,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 20 ноября

В Украине на утро пятницы, 20 ноября, подтверждено 598 085 случаев коронавируса. Из них рекордные 14 575 были обнаружены за предыдущие сутки.

Вирус унес жизни уже 10 598 украинцев (+229), при этом 274 324 пациента (+7845) смогли выздороветь. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.

По словам главы Минздрава, за минувшие сутки заболели еще 549 детей и 613 медработников. А наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 1391, Днепропетровской области – 1174, Киевской – 1080, Хмельницкой – 805 и Сумской – 748.

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 14 575 человек Facebook Максима Степанова

В общем коронавирусуная болезнь выявлена:

г. Киев – 56 594 случая;

Винницкая область – 14 857 случаев;

Волынская область – 20 651 случай;

Днепропетровская область – 26 202 случая;

Донецкая область – 19 223 случая;

Житомирская область – 25 111 случаев;

Закарпатская область – 20 827 случаев;

Запорожская область – 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область – 30 684 случая;

Киевская область – 28 427 случаев;

Кировоградская область – 4052 случая;

Луганская область – 5474 случая;

Львовская область – 39 916 случаев;

Николаевская область – 14 181 случай;

Одесская область – 36 053 случая;

Полтавская область – 17 403 случая;

Ривненская область – 27 054 случая;

Сумская область – 20 872 случая;

Тернопольская область – 24 843 случая;

Харьковская область – 50 252 случая;

Херсонская область – 8155 случаев;

Хмельницкая область – 25 290 случаев;

Черкасская область – 16 437 случаев;

Черновицкая область – 30 143 случая;

Черниговская область – 13 159 случаев.

Карта распространения коронавируса в Украине СНБО

Как известно, в статистике от Минздрава и той, которую предоставляет сайт СНБО, отсутствуют данные по заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного полуострова Крым.

Степанов добавил, что за прошедшие сутки в больницы попали еще 1728 человек из коронавирусной инфекцией. Кроме этого, в лабораториях было осуществлено 70 752 тестирования на выявление вируса – 45 957 методом ПЦР и 24 795 методом ИФА.

Данные по COVID-19 в Украине на утро 20 ноября СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

Присылайте нам свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео на info@obozrevatel.com