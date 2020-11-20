В Украине выявили рекордные более 14,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 20 ноября
В столице и еще двух областях зафиксировали по более чем тысячи инфицированных
За прошедшие сутки, в частности, заболели 549 детей и 613 медработников
В больницы госпитализированы еще 1728 пациентов с коронавирусом
В Украине на утро пятницы, 20 ноября, подтверждено 598 085 случаев коронавируса. Из них рекордные 14 575 были обнаружены за предыдущие сутки.
Вирус унес жизни уже 10 598 украинцев (+229), при этом 274 324 пациента (+7845) смогли выздороветь. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные и сайт СНБО.
По словам главы Минздрава, за минувшие сутки заболели еще 549 детей и 613 медработников. А наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 1391, Днепропетровской области – 1174, Киевской – 1080, Хмельницкой – 805 и Сумской – 748.
В общем коронавирусуная болезнь выявлена:
г. Киев – 56 594 случая;
Винницкая область – 14 857 случаев;
Волынская область – 20 651 случай;
Днепропетровская область – 26 202 случая;
Донецкая область – 19 223 случая;
Житомирская область – 25 111 случаев;
Закарпатская область – 20 827 случаев;
Запорожская область – 22 225 случаев;
Ивано-Франковская область – 30 684 случая;
Киевская область – 28 427 случаев;
Кировоградская область – 4052 случая;
Луганская область – 5474 случая;
Львовская область – 39 916 случаев;
Николаевская область – 14 181 случай;
Одесская область – 36 053 случая;
Полтавская область – 17 403 случая;
Ривненская область – 27 054 случая;
Сумская область – 20 872 случая;
Тернопольская область – 24 843 случая;
Харьковская область – 50 252 случая;
Херсонская область – 8155 случаев;
Хмельницкая область – 25 290 случаев;
Черкасская область – 16 437 случаев;
Черновицкая область – 30 143 случая;
Черниговская область – 13 159 случаев.
Как известно, в статистике от Минздрава и той, которую предоставляет сайт СНБО, отсутствуют данные по заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного полуострова Крым.
Степанов добавил, что за прошедшие сутки в больницы попали еще 1728 человек из коронавирусной инфекцией. Кроме этого, в лабораториях было осуществлено 70 752 тестирования на выявление вируса – 45 957 методом ПЦР и 24 795 методом ИФА.
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Тем временем в одной из украинских районных больниц мужчина умер, отдав свой кислород больному COVID-19 сыну. Такой диагноз был у них обоих и кислород каждому давали только по 15 минут в день, рассказала волонтер Дана Яровая.
Позже она уточнила, что трагический случай произошел в 3-й городской больнице Белой Церкви на Киевщине. По ее словам, в Украине больных коронавирусом, которые не могут жить без кислорода, выписывают из стационаров с рекомендацией его кислород самостоятельно.
Глава Минздрава Максим Степанов опроверг такую информацию, отметив, что ее не подтвердил главврач указанного медучреждения.
Зато заявил, что Украина несколькими траншами получит будущую вакцину против COVID-19 от фонда COVAX, первый – в 1 млн 200 тыс. доз.
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