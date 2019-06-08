"В Украине – цивилизация. В "ДНР" – преисподня": жители Донбасса возмутились произволом террористов

На пропускном пункте в оккупированном городе Горловка боевики отбирают у людей паспорта и не разрешают выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Под раздачу попадают местные жители, которые возмущаются долгими очередями на КПП, пишет издание Gorlovka.ua.

Очереди на КПП со стороны "ДНР" Gorlovka.ua

Издание сообщает, что очереди на блокпосту – это обычное явление, замедляет проход людей медленная процедура проверки, огромные очереди и взятки. К примеру, чтобы пройти без очереди нужно заплатить 500 рублей.

Издание опубликовало пост одного из участников группы для общения местных жителей, в котором он жалуется на то, что ему пришлось стоять в очереди более пяти часов под палящим солнцем. И отметил, что на украинском блокпосту рай и цивилизация, по сравнению с этим адом.

"Большие здания КПП, внутри кондиционер, 6 окошек и никакой очереди. Все вежливо культурно, после той преисподней, которую мы прошли на бл*дской таможне "ДНР" это был рай! Я бы мог и более подробно описать ещё с десяток мерзостей, которые вчера наблюдал от этих ******* в очереди. Но скажу только одно, как можно быть патриотом этого ******, если все факты налицо", – написал он.

Gorlovka.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем Донбасса.

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