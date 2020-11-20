В Украине три региона стали лидерами по заражениям COVID-19: более 1000 больных за сутки

Киевщина и Днепропетровщина стали лидерами по выявленным случаям коронавируса в Украине за последние сутки. В каждом из этих трех регионов его диагностировали у более чем тысячи жителей.

В целом количество заражений COVID-19 в стране достигло еще одного рекорда по суточному приросту – 14 575. Обновленные данные опубликовали министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook и сайт СНБО.

Эпицентры распространения коронавируса на утро 20 ноября:

Киев – 1391 новый случай (всего 56 594);

Днепропетровская область – 1174 (26 202);

Киевская область – 1080 (28 427).

Кроме этого, большое количество новых заражений COVID-19 на фоне других областей зафиксировано на Хмельнитчине – 805 (25 290) и Сумщине – 748 (20872).

В Киеве и области от коронавируса за прошедшие сутки умерли 48 пациентов, а 624 вылечились. На Днепропетровщине болезнь унесла жизни еще 29 человек, тогда как 281 смог ее побороть.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине возник COVID-коллапс. Там в от коронавируса умирают даже дети, но карантин жители игнорируют.

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