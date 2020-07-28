В Украине три региона стали эпицентрами COVID-19: в каждом больше 100 зараженных

Алексей Титофф Общество 09:24, 28.07.2020 Обновлено: 09:47, 28.07.2020

За минувшие сутки, 27 июля, три региона в Украине стали эпицентрами коронавируса (COVID-19), где зафиксировано более 100 новых случаев заражения.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 28 июля, сообщил, что во Львовской области заболело 147 человек, Ивано-Франковской – 103 и Киеве – 110.

Также 83 новых случая инфицирования зарегистрировали в Ривненской области.

Отметим, что по состоянию на утро 28 июля в Украине официально подтверждены 66 575 случаев коронавирусной инфекции. Из них 919 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1 629 человек а 36 744 пациентов полностью побороли болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эпицентрами болезни в Украине были Киев, а также Львовская и Ривненская области.

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