В Украине три новые области стали лидерами по заражению COVID-19

За прошедшие сутки, 8 мая, больше всего COVID-19 заразились в Черновицкой области – 82 случая, Харьковской – 50 и Киеве – 50.

Всего в Украине за сутки – 515 новых случаев заболевания. Об этом на брифинге в субботу, 9 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели", – говорится в сообщении Минздрава.

COVID-19 в Украине

При этом три области не предоставили отчетов о проведении тестов на определение коронавируса: Днепропетровская, Киевская и Херсонская.

Центр общественного здоровья Украины добавил, что всего в Украине исследовано 167 107 образцов методом ПЦР.

"На амбулаторном лечении 10 082 пациентов, из них 845 детей и 2343 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков", – указано в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных коронавирусом в Киеве перевалило за 1700.