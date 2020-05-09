Главная Новости
9 мая • обновлено в 11:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине три новые области стали лидерами по заражению COVID-19

11.4т
Читать материал на украинском

За прошедшие сутки, 8 мая, больше всего COVID-19 заразились в Черновицкой области – 82 случая, Харьковской – 50 и Киеве – 50.

Всего в Украине за сутки – 515 новых случаев заболевания. Об этом на брифинге в субботу, 9 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели", – говорится в сообщении Минздрава.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

При этом три области не предоставили отчетов о проведении тестов на определение коронавируса: Днепропетровская, Киевская и Херсонская.

Центр общественного здоровья Украины добавил, что всего в Украине исследовано 167 107 образцов методом ПЦР.

"На амбулаторном лечении 10 082 пациентов, из них 845 детей и 2343 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков", – указано в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных коронавирусом в Киеве перевалило за 1700.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
1
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 710.

    Вылечились: 2909. Умерли: 375.

  • В мире заболели уже 4 миллиона человек, погибли – более 276 тысяч.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • Медики уточнили ранний симптом коронавируса: появляется на третий день.

  • Умирают от COVID-19 в два раза чаще: исследования указали на основную группу риска.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги