В Украине третий ребенок умер от коронавируса

За минувшие сутки, 11 октября, в Украине от коронавируса скончался один ребенок.

Это стало третьим случаем смерти среди детей в стране за все время эпидемии, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава Минздрава уточнил, что умершему мальчику было 17 лет. Помимо COVID-19, у него было онкологическое заболевание.

Степанов добавил, что всего от COVID-19 с начала эпидемии в стране умерли уже 5015 человек (+43 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Харьковщина стала очагом COVID-19 в Украине. За сутки в области прибавилось еще почти 750 больных.