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14 мая • обновлено в 16:45
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Запуск пассажирских перевозок в Украине грозит новой волной коронавируса: врачи предупредили о риске

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Открытие внутреннего и международного сообщения грозит массовым распространением заболеваемости коронавирусом COVID-19 в областях Украины.

Однако придерживаясь всех мер безопасности, риски можно минимизировать, рассказали в комментарии OBOZREVATEL врачи-инфекционисты.

"Стандартные меры безопасности, пассажиры должны быть в масках, должна соблюдаться дистанция, один пассажир через одного, то есть в автобусах они должны размещаться на сидениях в шахматном порядке. У водителей должны быть переносные кварцевые лампы, и после каждой поездки проводить кварцевание, либо же хорошо проветривать помещение, и обработка спецсредствами. Пока ничего другого у нас нет", – говорит инфекционист Анна Григорчик.

Открытие транспортных перевозок в Украине опасно

Открытие транспортных перевозок в Украине опасно

"Главком"

Ее коллега, врач Сергей Крамарев отмечает, что опасность заражения будет присутствовать в любом случае, так как люди находятся в закрытом транспорте долгое время, тем более что касается международных перевозок.

"Включать кондиционер нельзя, так как это только будет способствовать распространению вируса. Мы помним, как в Китае один заболевший заразил весь автобус. Проветривать нужно, но насколько будет удобно пассажирам сидеть на постоянном сквозняке по 10 часов. Конечно, необходимо сократить количество пассажиров, но это не гарантия безопасности", – сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева утром, 13 мая, собрались представители автоперевозчиков со всей страны для акции протеста под Кабмином.

Водители намерены требовать от правительства разрешения на внутренние и международные перевозки.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
автобус транспорт
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
так же ,как "грозило",посещение церкви на Пасху,или поминки на кладбищах..
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