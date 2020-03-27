В Украине такие же: Испания вернула Китаю бракованные тесты на коронавирус

В Испании заявили о возврате китайскому производителю крупной партии быстрых тестов на диагностирование коронавируса, поскольку они оказались ненадежными.

Как пояснил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла, речь идет о тестах компании-производителя под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology, передает издание El Pais.

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Такое решение было принято из-за того, что испанские микробиологи сообщили, что первые 9000 тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%. Кроме того, в четырех мадридских больницах обнаружили, что тесты дали отрицательные результаты у пациентов, которые были подтвержденными больными с коронавирусом.

Вместе с тем, посольство Китая в Испании опубликовало заявление, в котором отметило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в "список классифицированных поставщиков", который Китай предоставил Испании.

В свою очередь, в Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявили, что заменят некоторые наборы для тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса. Там оказалось 250 тысяч экспресс-тестов и 521 тест-система для полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса COVID-19.

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