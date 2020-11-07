В Украине суточный прирост больных COVID-19 впервые превысил 10 тыс.: статистика на 7 ноября
По состоянию на утро субботы, 7 ноября, в Украине официально подтверждены 450 934 случая коронавирусной инфекции. Из них 10 746 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.
От COVID-19 в стране умерли уже 8312 человек (+187 за сутки), а 204 229 пациентов (+8685 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 1008, городе Киев – 854, Житомирской – 602, Хмельницкой – 579 и Львовской – 557.
Госпитализированы за сутки 1470 человек.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 43229 случаев;
Винницкая область – 12216 случаев;
Волынская область – 15795 случаев;
Днепропетровская область – 17446 случаев;
Донецкая область – 13546 случаев;
Житомирская область – 17791 случай;
Закарпатская область – 16670 случаев;
Запорожская область – 12734 случаи;
Ивано-Франковская область – 23561 случай;
Киевская область – 19274 случаи;
Кировоградская область – 3018 случаев;
Луганская область – 4345 случаев;
Львовская область – 32982 случаи;
Николаевская область – 9949 случаев;
Одесская область – 27894 случаи;
Полтавская область – 11699 случаев;
Ривненская область – 21403 случаи;
Сумская область – 14103 случаи;
Тернопольская область – 21907 случаев;
Харьковская область – 42139 случаев;
Херсонская область – 5249 случаев;
Хмельницкая область – 19017 случаев;
Черкасская область – 10461 случай;
Черновицкая область – 24559 случаев;
Черниговская область – 9947 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 7 ноября коронавирусом в мире заразились более 49,6 млн человек. За минувший день выявлено 623 266 новых инфицированных.
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