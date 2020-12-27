В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превысило новые заражения

В Украине за последние сутки коронавирусом заболели 6113 человек. Так, на утро воскресенья, 27 декабря, количество случаев заражения увеличилось до 1 025 989.

Болезнь унесла жизни 17 774 украинцев (+72 за сутки), при этом 658 538 (+6621) смогли побороть ее. Обновленные данные по заболеваемости COVID-19 в стране предоставил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 718, Днепропетровской области – 537, Одесской – 515, Запорожской – 453 и Николаевской – 414.

Среди новых больных – 277 детей и 153 медработника. К тому же еще 1674 человек с подтвержденным коронавирусом попали в больницы.

Кронавирусом заболели еще 6113 украинцев Facebook Максима Степанова

Количество заболеваний COVID-19 в регионах выросло:

г. Киев – 107 204 случая;

Винницкая область – 21 960 случаев;

Волынская область – 32 429 случаев;

Днепропетровская область – 56 893 случая;

Донецкая область – 34 929 случаев;

Житомирская область – 38 494 случая;

Закарпатская область – 27 828 случаев;

Запорожская область – 51 703 случая;

Ивано-Франковская область – 42 828 случаев;

Киевская область – 57 331 случай;

Кировоградская область – 8225 случаев;

Луганская область – 9982 случая;

Львовская область – 59 798 случаев;

Николаевская область – 29 531 случай;

Одесская область – 68 962 случая;

Полтавская область – 34 600 случаев;

Ровенская область – 40 295 случаев;

Сумская область – 40 047 случаев;

Тернопольская область – 33 452 случая;

Харьковская область – 67 868 случаев;

Херсонская область – 17 067 случаев;

Хмельницкая область – 38 378 случаев;

Черкасская область – 37 617 случаев;

Черновицкая область – 39 422 случая;

Черниговская область – 29 146 случаев.

Напомним, что в официальной статистике от Министерства здравоохранения и СНБО нет информации относительно заболеваемости COVID-19 во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

За предыдущие сутки лабораториями страны осуществлено 24 978 тестирований: 19 543 методом ПЦР и 5435 методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 5 472 989 ПЦР-тестирований.

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