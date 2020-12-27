В Украине количество выздоровевших от COVID-19 превысило новые заражения
В Украине за последние сутки коронавирусом заболели 6113 человек. Так, на утро воскресенья, 27 декабря, количество случаев заражения увеличилось до 1 025 989.
Болезнь унесла жизни 17 774 украинцев (+72 за сутки), при этом 658 538 (+6621) смогли побороть ее. Обновленные данные по заболеваемости COVID-19 в стране предоставил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 718, Днепропетровской области – 537, Одесской – 515, Запорожской – 453 и Николаевской – 414.
Среди новых больных – 277 детей и 153 медработника. К тому же еще 1674 человек с подтвержденным коронавирусом попали в больницы.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах выросло:
г. Киев – 107 204 случая;
Винницкая область – 21 960 случаев;
Волынская область – 32 429 случаев;
Днепропетровская область – 56 893 случая;
Донецкая область – 34 929 случаев;
Житомирская область – 38 494 случая;
Закарпатская область – 27 828 случаев;
Запорожская область – 51 703 случая;
Ивано-Франковская область – 42 828 случаев;
Киевская область – 57 331 случай;
Кировоградская область – 8225 случаев;
Луганская область – 9982 случая;
Львовская область – 59 798 случаев;
Николаевская область – 29 531 случай;
Одесская область – 68 962 случая;
Полтавская область – 34 600 случаев;
Ровенская область – 40 295 случаев;
Сумская область – 40 047 случаев;
Тернопольская область – 33 452 случая;
Харьковская область – 67 868 случаев;
Херсонская область – 17 067 случаев;
Хмельницкая область – 38 378 случаев;
Черкасская область – 37 617 случаев;
Черновицкая область – 39 422 случая;
Черниговская область – 29 146 случаев.
Напомним, что в официальной статистике от Министерства здравоохранения и СНБО нет информации относительно заболеваемости COVID-19 во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
За предыдущие сутки лабораториями страны осуществлено 24 978 тестирований: 19 543 методом ПЦР и 5435 методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 5 472 989 ПЦР-тестирований.
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