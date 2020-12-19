В Украине суточное количество больных COVID-19 снизилось до почти 12 тысяч

Марина Лисничук Общество 08:33, 19.12.2020 Обновлено: 10:25, 19.12.2020

В Украине коронавирусом заболели еще 11 742 человека. В результате общее количество заражений на утро субботы, 19 декабря, достигло 956 123.

COVID-19 унес жизни 16 469 граждан (+213 за минувшие сутки), к счастью, 574 536 украинцев (+13 314) уже побороли его. Новые данные по распространению инфекции в стране предоставили глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт Совета национальной безопасности и обороны.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 1364, Одесской области – 1161, Запорожской – 829, Киевской – 827 и Днепропетровской – 667.

По словам главы министра здравоохранения, среди новых больных 547 детей и 481 медработник. За прошедшие сутки в больницы с диагнозом COVID-19 попали еще 2865 человек, а это на 39 меньше, чем предыдущей эпохи.

Коронавирусом заразились еще 11 742 украинца
Facebook Максима Степанова

Количество заболеваний коронавирусом в регионах страны выросло:

  • г. Киев – 99 694 случая;

  • Винницкая область – 20 781 случай;

  • Волынская область – 30 197 случаев;

  • Днепропетровская область – 52 068 случаев;

  • Донецкая область – 31 929 случаев;

  • Житомирская область – 36 061 случай;

  • Закарпатская область – 27 003 случая;

  • Запорожская область – 46 544 случая;

  • Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;

  • Киевская область – 52 415 случаев;

  • Кировоградская область – 7707 случаев;

  • Луганская область – 8640 случаев;

  • Львовская область – 56442 случаи;

  • Николаевская область – 26260 случаев;

  • Одесская область – 63 124 случая;

  • Полтавская область – 31 433 случая;

  • Ривненская область – 38 315 случаев;

  • Сумская область – 37 612 случаев;

  • Тернопольская область – 32 235 случаев;

  • Харьковская область – 64 792 случая;

  • Херсонская область – 15 449 случаев;

  • Хмельницкая область – 36 360 случаев;

  • Черкасская область – 34 451 случай;

  • Черновицкая область – 37 949 случаев;

  • Черниговская область – 26 864 случая.

Карта распространения коронавируса в областях Украины
СНБО

Отметим, в этой обновленной статистике нет данных о заболеваемости COVID-19 населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Данные по COVID-19 в Украине
СНБО

За сутки украинские лаборатории осуществили 60 089 тестирований: 39 258 методом ПЦР и 20 831 методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 5 248 720 ПЦР-тестов на выявление коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Каспаров: стареющий диктатор Путин теряет контроль и ничего не может предложить России. Интервью

Скорая едет часами, а в больницу брать не хотят. Что происходит в Киеве, где 100 тыс. случаев COVID-19

Врачи не хотят заглядывать в карманы нищим украинцам, – Голубовская

Александр Пономарев с топовыми украинскими артистами исполнил известную колядку. Видео

Голубовская: врачи падают, COVID-19 – очень тяжелое и длинное заболевание