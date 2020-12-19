В Украине суточное количество больных COVID-19 снизилось до почти 12 тысяч

В Украине коронавирусом заболели еще 11 742 человека. В результате общее количество заражений на утро субботы, 19 декабря, достигло 956 123.

COVID-19 унес жизни 16 469 граждан (+213 за минувшие сутки), к счастью, 574 536 украинцев (+13 314) уже побороли его. Новые данные по распространению инфекции в стране предоставили глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт Совета национальной безопасности и обороны.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 1364, Одесской области – 1161, Запорожской – 829, Киевской – 827 и Днепропетровской – 667.

По словам главы министра здравоохранения, среди новых больных 547 детей и 481 медработник. За прошедшие сутки в больницы с диагнозом COVID-19 попали еще 2865 человек, а это на 39 меньше, чем предыдущей эпохи.

Коронавирусом заразились еще 11 742 украинца Facebook Максима Степанова

Количество заболеваний коронавирусом в регионах страны выросло:

г. Киев – 99 694 случая;

Винницкая область – 20 781 случай;

Волынская область – 30 197 случаев;

Днепропетровская область – 52 068 случаев;

Донецкая область – 31 929 случаев;

Житомирская область – 36 061 случай;

Закарпатская область – 27 003 случая;

Запорожская область – 46 544 случая;

Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;

Киевская область – 52 415 случаев;

Кировоградская область – 7707 случаев;

Луганская область – 8640 случаев;

Львовская область – 56442 случаи;

Николаевская область – 26260 случаев;

Одесская область – 63 124 случая;

Полтавская область – 31 433 случая;

Ривненская область – 38 315 случаев;

Сумская область – 37 612 случаев;

Тернопольская область – 32 235 случаев;

Харьковская область – 64 792 случая;

Херсонская область – 15 449 случаев;

Хмельницкая область – 36 360 случаев;

Черкасская область – 34 451 случай;

Черновицкая область – 37 949 случаев;

Черниговская область – 26 864 случая.

Карта распространения коронавируса в областях Украины СНБО

Отметим, в этой обновленной статистике нет данных о заболеваемости COVID-19 населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Данные по COVID-19 в Украине СНБО

За сутки украинские лаборатории осуществили 60 089 тестирований: 39 258 методом ПЦР и 20 831 методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 5 248 720 ПЦР-тестов на выявление коронавируса.

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