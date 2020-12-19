В Украине суточное количество больных COVID-19 снизилось до почти 12 тысяч
В Украине коронавирусом заболели еще 11 742 человека. В результате общее количество заражений на утро субботы, 19 декабря, достигло 956 123.
COVID-19 унес жизни 16 469 граждан (+213 за минувшие сутки), к счастью, 574 536 украинцев (+13 314) уже побороли его. Новые данные по распространению инфекции в стране предоставили глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт Совета национальной безопасности и обороны.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 1364, Одесской области – 1161, Запорожской – 829, Киевской – 827 и Днепропетровской – 667.
По словам главы министра здравоохранения, среди новых больных 547 детей и 481 медработник. За прошедшие сутки в больницы с диагнозом COVID-19 попали еще 2865 человек, а это на 39 меньше, чем предыдущей эпохи.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах страны выросло:
г. Киев – 99 694 случая;
Винницкая область – 20 781 случай;
Волынская область – 30 197 случаев;
Днепропетровская область – 52 068 случаев;
Донецкая область – 31 929 случаев;
Житомирская область – 36 061 случай;
Закарпатская область – 27 003 случая;
Запорожская область – 46 544 случая;
Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;
Киевская область – 52 415 случаев;
Кировоградская область – 7707 случаев;
Луганская область – 8640 случаев;
Львовская область – 56442 случаи;
Николаевская область – 26260 случаев;
Одесская область – 63 124 случая;
Полтавская область – 31 433 случая;
Ривненская область – 38 315 случаев;
Сумская область – 37 612 случаев;
Тернопольская область – 32 235 случаев;
Харьковская область – 64 792 случая;
Херсонская область – 15 449 случаев;
Хмельницкая область – 36 360 случаев;
Черкасская область – 34 451 случай;
Черновицкая область – 37 949 случаев;
Черниговская область – 26 864 случая.
Отметим, в этой обновленной статистике нет данных о заболеваемости COVID-19 населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
За сутки украинские лаборатории осуществили 60 089 тестирований: 39 258 методом ПЦР и 20 831 методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 5 248 720 ПЦР-тестов на выявление коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
выяснилось, что в октябре 2020 года в Украине был зафиксирован рекордный прирост смертей – 59,1 тыс., что почти достигает показателя 2013 года, который составлял 60,6 тыс.
От 19 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения. Подробнее о новых и старых запретах читайте по ссылке.
Также Министерство здравоохранения Украины обновило список иностранных государств "красной" и "зеленой" зон.